Госсекретарь Рубио подтвердил планы США увеличить оборонные расходы

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента стремится к увеличению оборонных расходов до 5% ВВП. США хотят, чтобы их союзники по НАТО шли к тому же уровню, сказал господин Рубио сказал на пресс-конференции по итогам встречи глав дипломатических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

«Мы будем тратить больше на нужды национальной безопасности просто из-за нашего глобального присутствия»,— сказал госсекретарь (трансляцию вел Fox News). Он подчеркнул, что у США есть обязательства по обеспечению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Западном полушарии. США при этом не требуют немедленного увеличения оборонных расходов до 5% ВВП от других стран-участниц НАТО, но хотят, чтобы они к этому стремились, добавил Марко Рубио.

Больше всех среди стран НАТО, согласно данным альянса, на оборону в относительных показателях тратят Польша (более 4% ВВП) и Эстония (почти 3,5% ВВП). США идут на третьем месте — 3,4% ВВП. Больше 3% ВВП на оборону также расходуют Латвия и Греция.

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