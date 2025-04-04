Минтранс: высокая ставка ЦБ не повлияет на план реконструкции аэродромов

Высокие кредитные ставки замедляют привлечение средств на реконструкцию аэродромов, сообщил первый замглавы Минтранса Валентин Иванов. При этом все заявленные до 2030 года планы будут выполнены, заверил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Действительно, высокая процентная ставка несколько замедляет объем привлечения средств, тем не менее мы видим, что заявленные объемы, которые спланировали,— мы их до 2030 года реализовываем. И те проекты, которые у нас в рамках государственно-частного партнерства должны реализовываться, мы их сейчас структурируем, готовим к заключению»,— сказал господин Иванов «Интерфаксу» на форуме «Интеграция-2025» в Ростове-на-Дону.

До 2030 года планируется модернизировать 75 аэропортов, чтобы повысить авиационную мобильность граждан в полтора раза. В конце марта Минтранс предложил ввести инфраструктурный сбор с авиакомпаний на реконструкцию аэропортов.

Средства будут реализованы в рамках федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов». На его реализацию из госбюджета выделено 366 млрд руб., а также около 128 млрд руб. частных инвестиций по концессионной схеме.

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