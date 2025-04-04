Индекс Мосбиржи падал ниже 2800 пунктов впервые с начала января
В 15:09 индекс Московской Биржи (MOEX: MOEX) опускался до 2797 пунктов, следует из данных площадки. Ранее он достигал этой отметки 10 января. К 15:17 индекс замедлил прекратил и поднялся до 2808 пунктов.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
В понедельник, 31 марта, индекс Мосбиржи снизился на 3,49%, до 2920,17 пункта. Тогда он опустился ниже 3000 пунктов впервые с 11 февраля. На прошлой неделе показатель впервые за полтора месяца откатился ниже уровня 3100 пунктов.
За последние два месяца индекс потерял почти 2%. Снижение индекса зафиксировано на фоне ареста главы компании «Русагро» Вадима Мошковича.
Подробности — в материале «Ъ» «Фондовому рынку арестовали рост».