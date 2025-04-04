«Магнит» выплатил доходы по биржевым облигациям в размере 801,4 млн рублей

ПАО «Магнит» сообщает о выплаченных доходах по биржевым облигациям. За период с 5 марта по 4 апреля 2025 года держателям ценных бумаг эмитента выплачено 801,36 млн руб., говорится в сообщении, опубликованном на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Стоимость одной облигации составляет 18,9 руб. Общее количество ценных бумаг, по которым осуществлены выплаты,— 42,4 млн штук. Деньги держатели облигаций получат в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

25 марта этого года руководство «Магнита» утвердило изменения в программу биржевых облигаций ПАО серии 005P от 22 июля 2024 года, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены ценные бумаги с общей номинальной стоимостью 214 млрд руб. Тогда же «Магнит» выплатил доход по облигациям за период с 23 февраля по 25 марта 2025 года в размере 636,12 млн руб.(стоимость одной облигации — 17,67 руб., общее количество ценных бумаг — 36 млн штук).

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», в феврале текущего года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ПАО «Магнит» кредитный рейтинг ААА (RU), прогноз «стабильный». Как указывалось в сообщении агентства, кредитный рейтинг обусловлен сильным операционным риск-профилем, очень крупным размером общества, высокой рентабельностью и очень сильной ликвидностью.

ПАО «Магнит» ведет свое начало от компании по продаже бытовой химии и косметики «Тандер», созданной в 1994 году бизнесменом Сергеем Галицким в Краснодаре. К 1998 году компания вышла на рынок продуктовой розницы. В 2001 году магазины были объединены в розничную сеть «Магнит». В 2003 году Сергей Галицкий зарегистрировал ОАО «Магнит» (ныне — ПАО), которое получило 100% акций «Тандера». В феврале 2018 года господин Галицкий продал банковской группе ВТБ 29,1% акций «Магнита», став миноритарным акционером общества. Сумма объявленной сделки составила 138 млрд руб. По данным Rusprofil.ru, выручка ПАО за 2023 год составила 559 млн руб., снизившись за год на 22%. Чистая прибыль ритейлера при этом составила 98 млрд руб., увеличившись за год на 36 049%. Стоимость компании оценивается в 186 млрд руб. (рост в сравнении с 2022 годом — 43%). Кредиторская задолженность по итогам 2023 года составляла 42 млрд руб. (рост по сравнению с 2022 годом — 34 087%).

Дмитрий Михеенко