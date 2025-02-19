«Магнит» разместил на Московской бирже облигации стоимостью 46,5 млрд рублей

Ритейлер «Магнит» сообщает о размещении на площадке ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» 46,5 млн биржевых облигаций. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги, размещенной путем открытой подписки, составляет 1 тыс. руб. Информация об этом опубликована на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В компании сообщают, что данные биржевые облигации погашаются в 570-й день с даты начала их размещения (с 18 февраля 2025 года по 11 сентября 2026 года). Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ПАО «Магнит» кредитный рейтинг ААА (RU), прогноз «стабильный».

Как указано в пресс-релизе АКРА, данная эмиссия является старшим необеспеченным долгом ПАО «Магнит». По причине отсутствия контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. Согласно расчетам АКРА, уровень возмещения по старшему необеспеченному долгу относится к первой категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии устанавливается на уровне AАА(RU).

«Кредитный рейтинг компании обусловлен очень сильным операционным риск-профилем, очень крупным размером общества, высокой рентабельностью и очень сильной ликвидностью. При присвоении кредитного рейтинга АКРА также принимало во внимание сравнение с группой сопоставимых компаний»,— говорится в сообщении агентства..

Отмечается также, что пересмотр кредитного рейтинга, присвоенного на основании данных, предоставленных ПАО «Магнит», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА, ожидается в течение одного года с даты опубликования настоящего пресс-релиза.

Сам «Магнит» принимал непосредственное участие в процессе присвоения кредитного рейтинга, при присвоении которого использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий.

«АКРА не оказывало ПАО "Магнит" дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения кредитного рейтинга выявлены не были»,— говорится в сообщении агентства.

По данным «Ъ», на 19 февраля 2025 года стоимость акции «Магнита» составляет 5139,5 руб. (+0,28%). Объем торгов за сегодня — 424,61 млн руб., капитализация — 521,53 млрд руб.

ПАО «Магнит» ведет свое начало от компании по продаже бытовой химии и косметики «Тандер», созданной в 1994 году бизнесменом Сергеем Галицким в Краснодаре. К 1998 году компания стала одним из ведущих дистрибуторов в России и решила выйти на рынок продуктовой розницы. В 2001 году магазины были объединены в розничную сеть «Магнит» — к концу 2005 года в ней работали 1,5 тыс. торговых точек. В 2003 году Сергей Галицкий зарегистрировал ОАО «Магнит» (ныне — ПАО), которое получило 100% акций «Тандера».

В феврале 2018 года Сергей Галицкий продал банковской группе ВТБ 29,1% акций «Магнита». Сумма объявленной сделки составила 138 млрд руб. По данным Rusprofil.ru, выручка ПАО за 2023 год составила 559 млн руб., снизившись за год на 22%. Чистая прибыль ритейлера при этом составила 98 млрд руб., увеличившись за год на 36 049%. Стоимость компании оценивается в 186 млрд руб. (рост в сравнении с 2022 годом — 43%). Кредиторская задолженность по итогам 2023 года составляла 42 млрд руб. (рост по сравнению с 2022 годом — 34 087%).

Дмитрий Михеенко