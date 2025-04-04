В Челябинской области выявлены поставки некачественной еды в 287 соцучреждений

С начала 2025 года в Челябинской области зафиксированы факты поставки некачественной молочной и мясной продукции в 287 социальных учреждений. Нарушения выявлены благодаря ФГИС «Меркурий», сообщает Уральское управление Россельхознадзора.

Всего в первом квартале года сотрудники ведомства проверили ветеринарные сопроводительные документы на животноводческую продукцию, предназначенную для поставки в 710 социальных учреждений. Из них 40% получили продукцию, изготовленную с нарушением требований ветеринарного законодательства РФ и технических регламентов Таможенного союза.

Из 160 поставщиков, отправляющих продукты питания животного происхождения в детские сады, школы и больницы, каждый пятый (34) работает с нарушениями. Среди производителей, чья молочная и мясная продукция поступает в соцучреждения области, доля нарушителей составляет 88% — 15 из 17.

Также сотрудники Россельхознадзора исследовали 16 проб сыра, творога и сливочного масла, отобранных в больнице, детских садах и социальном центре. Из них пять не соответствовали требованиям Технических регламентов Таможенного союза.

По итогам проверок было аннулировано 872 производственных ветеринарных сертификата, 39 кг фальсифицированной молочной продукции уничтожено. Кроме того, нарушителям — поставщикам, производителям продукции и ветеринарным врачам — выдано 43 предупреждения, приостановлена регистрация пяти поставщиков, объявлено 13 предостережений, одна фантомная производственная площадка исключена из ФГИС «Цербер».