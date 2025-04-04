Ракетки подали в письменном виде

В числе теннисистов, подписавших письмо с требованием применения новой системы распределения доходов от проведения турниров Большого шлема, оказались 19 из 20 игроков, входивших в первые десятки рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) по состоянию на 3 марта. Исключение составляет лишь представительница Казахстана Елена Рыбакина. Через несколько недель на турнире Mutua Madrid Open, который пройдет в столице Испании с 23 апреля по 4 мая, может состояться встреча теннисистов с организаторами четырех мейджоров, на которой настаивают подписанты письма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В распоряжение Associated Press (AP) попала копия письма группы спортсменов и спортсменок из первых двадцаток мировых классификаций в адрес организаторов четырех турниров Большого шлема — открытых чемпионатов Австралии, Франции, США и Уимблдона. Как уже сообщал «Ъ» со ссылкой на французское издание L’Equipe, в этом документе игроки требуют применения новой системы распределения доходов от проведения главных теннисных соревнований, аргументируя свои притязания ситуацией в других видах спорта.

Как сообщает АР, письмо, датированное 21 марта, начинается с запроса об организации встречи c участием представителей спортсменов и лиц, которым оно адресовано: директора Australian Open Крейга Тайли, директора Roland Garros Стефани Морель, исполнительного директора Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Салли Болтон и исполнительного директора Американской теннисной ассоциации (USTA) Лью Шерра. По мнению спортсменов, такая встреча может состояться на Mutua Madrid Open — объединенном турнире ATP и WTA категории 1000, который пройдет в испанской столице с 23 апреля по 4 мая. Показательно, что приблизительно в этот период обычно объявляется призовой фонд Roland Garros, который в нынешнем сезоне начинается 25 мая. Во всяком случае, в прошлом году призовые на нем стали известны 24 апреля, а в позапрошлом — 12 мая.

В письме есть три принципиальных пункта.

По мнению спортсменов, турниры Большого шлема обязаны вносить свой вклад в программы социального обеспечения игроков, поскольку сейчас они финансируются исключительно АТР и WTA.

Кроме того, призовые фонды мейджоров следует увеличить «до более приемлемого процента от доходов каждого турнира, отражающего вклад игроков в его стоимость».

Также спортсмены должны иметь больше прав при принятии решений, «непосредственно влияющих на проведение соревнований, а также на их здоровье и благополучие». В данном случае имеются в виду вопросы, связанные с формированием турнирного расписания, отменой ночных матчей и проведением соревнований в экстремальную жару.

Показательно, что в числе подписантов письма все игроки топ-10 рейтинга АТР по состоянию на 3 марта, в том числе первая ракетка мира Янник Синнер, 24-кратный чемпион турниров Большого шлема Новак Джокович, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, а также девять из десяти сильнейших теннисисток мира, включая лидера классификации WTA Арину Соболенко. Исключение составила лишь представительница Казахстана Елена Рыбакина.

17-летняя россиянка Мирра Андреева, которая на тот момент была 11-й ракеткой мира, по данным АР, тоже поставила свою подпись под письмом.

Официальная реакция руководства мейджоров на предложение по поводу встречи с игроками пока не cформулирована. «USTA приветствует открытые и прямые разговоры с игроками как во время Открытого чемпионата США, так и в любой другой период, поскольку мы постоянно ищем способы улучшения нашего турнира на благо игроков и болельщиков»,— говорится в письменном заявлении представителя ассоциации.

Требования игроков по поводу повышения призовых на турнирах Большого шлема высказываются далеко не в первый раз, и раньше в ответ на них выдвигалось несколько аргументов. Во-первых, рост призовых и без того очевиден. Например, на US Open в 2022 году мужчины и женщины разыграли в общей сложности $60 млн, а в 2024 году — уже $75 млн, то есть на четверть больше. Во-вторых, сравнивать распределение доходов от проведения мейджоров и состязаний в американских профессиональных лигах по командным видам спорта некорректно, ведь структура затрат на организацию клубных и личных турниров серьезно отличается. Кроме того, австралийская, французская, американская федерации и организаторы Уимблдона выделяют значительные средства на развитие тенниса в своих странах, в том числе на проведение профессиональных турниров более низкого уровня, а также на поддержание всей мировой теннисной экосистемы. Таким образом, утверждает теннисный истеблишмент, перераспределение доходов от проведения турниров Большого шлема в пользу спортсменов в конечном счете ударит по ним самим.

Евгений Федяков