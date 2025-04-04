Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, каким наказаниям подвергаются атлеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран главный тренер сборной Северной Кореи по футболу Ким Джон Хун

Фото: Action Images / John Sibley Livepic / Reuters главный тренер сборной Северной Кореи по футболу Ким Джон Хун

Фото: Action Images / John Sibley Livepic / Reuters

Историй о том, как жестко поступали со спортсменами в СССР, немало. Расформированные команды, ссылки и даже тюрьма — все это в первой половине XX века никого не удивляло. Но поверить в то, что подобное происходит сейчас, в веке XXI, сложно. К счастью, не в нашей стране, но тем не менее.

Чемпионат мира по футболу в ЮАР не принес побед сборной Северной Кореи. После трех неудач поползли слухи, что главного тренера Ким Джон Хуна ждет расстрел. В итоге он отделался исключением из партии и был отправлен на принудительные работы, а игроков сборной пригласили на так называемую встречу с общественностью, где их публично ругали партийные лидеры и представители народа.

Футбольной сборной Китая повезло меньше. В 2013-м она уступила Таиланду 1:5, причем в день рождения лидера страны Си Цзиньпина. В итоге двое чиновников федерации и капитан команды получили тюремные сроки больше 10 лет, а местного арбитра, который работал на матче, вообще хотели казнить, но в итоге передумали.

Футбольная сборная Ирана тоже попадала под государственный прессинг. Ходили слухи, что легенду футбола из этой страны Али Даеи, который выступал за «Баварию», приговорили к смертной казни за поддержку протестов действующей власти, но этот вердикт не был подтвержден. А вот иранский борец греко-римского стиля Навид Афкари действительно был казнен в 2020-м. Его обвинили в антиправительственных демонстрациях, создании спецгрупп для свержения власти и убийстве. Атлет был казнен через повешение, а перед этим ему нанесли 74 удара плетью.

Владимир Осипов