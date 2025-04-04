Силовики задержали главного инженера «Гортранса» за получение взятки

Сотрудники правоохранительных органов задержали главного инженера муниципального екатеринбургского транспортного предприятия «Гортранс» Андрея Эльзессера по ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщил источник «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам собеседника, мера пресечения Андрею Эльзессеру будет избрана в Ленинском районном суде Екатеринбурга в субботу, 5 апреля. По данным Telegram-канала «Екатеринбург. Главное», приближенного к мэрии, сумма взятки составила 750 тыс. руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в середине февраля суд арестовал директора ЕМУП «Гортранс» Сергея Нугаева по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в крупном размере). По словам источника, Сергей Нугаев получил взятку в размере 160 тыс. руб. от предпринимателя Евгения Пильникова, который является гендиректором ООО «САРС» (компания занимается техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств).

Мария Шараева