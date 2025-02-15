В Екатеринбурге главу «Гортранса» Нугаева суд взял под стражу по делу о взятках

В Екатеринбурге Ленинский районный суд избрал меру пресечения для директора ЕМУП «Гортранс» Сергея Нугаева, обвиняемого в получении взятки. Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, он пробудет под стражей до 12 апреля.

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Директор подозревается в получении крупной суммы денег, ему предъявлено обвинение п. в. ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в крупном размере). Прокурор настаивал на заключении под стражу, указывая на особую тяжесть обвинения и возможность воспрепятствования расследованию. Суд удовлетворил ходатайство следствия и решил заключить директора под стражу на два месяца. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Как ранее сообщал источник «Ъ-Урал», по версии следствия, Сергей Нугаев получил взятку в размере 160 тыс. руб. от предпринимателя Евгения Пильникова, который является гендиректором ООО «САРС» (компания занимается техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств).

Напомним, в ноябре 2023 года арестовали директор филиала ЕМУП «Гортранс» Александр Хабарова по делу о получении взятки в крупном размере и инженер материально-технического снабжения ЕМУП Дмитрий Фурсик.