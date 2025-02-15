Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге главу «Гортранса» Нугаева суд взял под стражу по делу о взятках

В Екатеринбурге Ленинский районный суд избрал меру пресечения для директора ЕМУП «Гортранс» Сергея Нугаева, обвиняемого в получении взятки. Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, он пробудет под стражей до 12 апреля.

Предыдущая фотография
Сергей Нугаев

Сергей Нугаев

Фото: Прокуратура Свердловской области

Фото: Прокуратура Свердловской области

Следующая фотография
1 / 2

Сергей Нугаев

Фото: Прокуратура Свердловской области

Фото: Прокуратура Свердловской области

Директор подозревается в получении крупной суммы денег, ему предъявлено обвинение п. в. ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в крупном размере). Прокурор настаивал на заключении под стражу, указывая на особую тяжесть обвинения и возможность воспрепятствования расследованию. Суд удовлетворил ходатайство следствия и решил заключить директора под стражу на два месяца. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Как ранее сообщал источник «Ъ-Урал», по версии следствия, Сергей Нугаев получил взятку в размере 160 тыс. руб. от предпринимателя Евгения Пильникова, который является гендиректором ООО «САРС» (компания занимается техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств).

Напомним, в ноябре 2023 года арестовали директор филиала ЕМУП «Гортранс» Александр Хабарова по делу о получении взятки в крупном размере и инженер материально-технического снабжения ЕМУП Дмитрий Фурсик.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...