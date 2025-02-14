Главу «Гортранса» Сергея Нугаева обвиняют в получении взятки в 160 тысяч рублей

Главе муниципального екатеринбургского транспортного предприятия «Гортранс» Сергею Нугаеву предъявлено обвинение по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Как сообщил источник «Ъ-Урал», он, по версии следствия, получил взятку в размере 160 тыс. руб. от предпринимателя Евгения Пильникова, который является гендиректором ООО «САРС» (согласно сервису kartoteka.ru, компания занимается техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам источника «Ъ-Урал», в деле Сергея Нугаева может быть еще несколько эпизодов. С 2014 года Сергей Нугаев возглавлял Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ), в 2018 году он занял пост главы «Гортранса».

В ноябре 2023 года был арестован директор филиала ЕМУП «Гортранс» Александр Хабарова по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и инженер материально-технического снабжения ЕМУП «Гортранс» Дмитрий Фурсик по ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Мария Шараева