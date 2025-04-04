Мирная жительница пострадала при атаке дрона в Курской области

ВСУ с помощью дрона ударили по автомобилю в селе Ржава Глушковского района Курской области. В результате пострадала 27-летняя женщина, ехавшая на нем к родителям. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Пострадавшую доставили в Рыльскую центральную райбольницу. У нее диагностировали поверхностными осколочные ранения и акубаротравму. После оказания первой помощи пациентку отправили на амбулаторное лечение.

Боевые действия в Курской области начались в августе 2024 года. В регионе введены режимы КТО и ЧС федерального масштаба. В общий состав потерь ВСУ вошли не менее 71 750 человек.

15 марта курские власти закрыли для посещения 122 приграничных населенных пункта. Во время последнего оперативного совещания Александр Хинштейн призвал депутатов облдумы не ездить туда, поскольку, на его взгляд, такое поведение «подрывает доверие к власти».

Алина Морозова