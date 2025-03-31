Хинштейн призвал курских депутатов не ездить на приграничные территории
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании облправительства призвал депутатов Курской облдумы не посещать недавно освобожденные от ВСУ приграничные территории, въезд на которые запрещен с 15 марта. По словам главы региона, отдельные парламентарии нарушают запрет и «выкладывают оттуда фотографии».
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
«Это абсолютно неправильно и подрывает систему власти. Мы говорим людям, что это опасно, ехать туда нельзя, а дальше коллеги у нас выезжают под предлогом оказания гуманитарной помощи. Обращаюсь с просьбой и настоятельной рекомендацией к депутатам этого не делать, чтобы не подрывать доверие к власти»,— заявил господин Хинштейн.
В середине марта рэпер Аким Апачев въехал на территорию курской Суджи и начал исправлять оставленные украинскими военными граффити. Александр Хинштейн резко отреагировал на поступок Апачева, назвав его «наглой провокацией в условиях, когда все силы направлены на удержание людей в безопасных районах». Позже рэпер выложил ролик с извинениями перед жителями региона.