МВФ: пошлины Трампа создают серьезные риски для мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что объявленные США тарифные меры создают серьезные риски для мировой экономики. По ее словам, МВФ пока оценивает макроэкономические последствия введения новых пошлин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы призываем Соединенные Штаты и их торговых партнеров к конструктивной работе по урегулированию торговой напряженности и снижению неопределенности»,— отметила глава фонда (цитата по ТАСС).

Кристалина Георгиева добавила, что результаты исследования последствий пошлин США будут опубликованы в докладе о перспективах развития мировой экономики в конце месяца.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении «взаимных» тарифов от 10% до 50% на импортные товары из 185 стран, среди которых Китай, ЕС, Индия и Украина. При этом Россия в список не попала. Господин Трамп назвал это «днем освобождения» американской экономики и заявил, что США десятилетиями подвергались разграблению из-за несправедливых торговых условий.

После введения пошлин фондовый рынок США обвалился. Промышленный индекс Dow Jones к 17:00 мск просел на 3,4%, S&P 500 — на 3,75%, а высокотехнологичный NASDAQ — на 4,75%.

Подробнее о последствиях введения тарифов — в материале «Ъ».