Politico: Путин и Трамп могут созвониться уже сегодня

Европейское издание Politico со ссылкой на источники в ЕС сообщает, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может состояться уже сегодня.

По данным издания, «в европейских столицах ожидают, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут снова поговорить по телефону, возможно, уже сегодня». Чиновник, знакомый с ситуацией, в беседе с изданием допустил, что разговор президентов может состояться «либо непосредственно перед выходными, либо после них».

По данным NBC, на сегодняшний день у президентов США и России не запланировано никаких телефонных переговоров. Более того, издание отметило, что ближайшее окружение Дональда Трампа рекомендовало главе Белого дома воздержаться от телефонного звонка Владимиру Путину, пока Россия не согласится на полное прекращение огня на Украине.

В конце марта президент России рассказал о своей уверенности в том, что его американский коллега искренне желает завершения конфликта на Украине. 12 февраля Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Второй контакт между президентами состоялся 18 марта.

Подробнее о контактах двух президентов — в материале «Ъ» «Договорились».