СКР возбудил уголовное дело после гибели рабочего в шахте «Ново-Кальинская»
В Североуральске СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека) после гибели рабочего шахты «Ново-Кальинская», сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В ходе расследования установят причины и условия, способствовавшие произошедшему инциденту.
Напомним, 2 апреля в шахте произошел горный удар — в результате последующего обрушения горных пород пострадал 30-летний горнорабочий очистного забоя, который скончался от полученных повреждений. В это время в шахте находились еще шесть рабочих, они смогли подняться на поверхность. В АО «СУБР», которому принадлежит шахта, объяснили, что горный удар — это природное сейсмическое явление, которое характерно для месторождения бокситов в Североуральске.