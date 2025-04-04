СКР возбудил уголовное дело после гибели рабочего в шахте «Ново-Кальинская»

В Североуральске СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека) после гибели рабочего шахты «Ново-Кальинская», сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе расследования установят причины и условия, способствовавшие произошедшему инциденту.

Напомним, 2 апреля в шахте произошел горный удар — в результате последующего обрушения горных пород пострадал 30-летний горнорабочий очистного забоя, который скончался от полученных повреждений. В это время в шахте находились еще шесть рабочих, они смогли подняться на поверхность. В АО «СУБР», которому принадлежит шахта, объяснили, что горный удар — это природное сейсмическое явление, которое характерно для месторождения бокситов в Североуральске.

Ирина Пичурина