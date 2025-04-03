СУБР назвал причину обвала шахты «Ново-Кальинская», из-за которого погиб рабочий

Причиной обвала горных пород в шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске (Свердловская область), в результате которого погиб один из рабочих, стало природное явление, сообщили в АО «СУБР» (Североуральский бокситовый рудник, входит в «Русал»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

«Компания выражает соболезнования родным шахтера, погибшего 2 апреля на шахте "Ново-Кальинская", и окажет им необходимую помощь и поддержку. Горный удар — это природное сейсмическое явление, которое характерно для месторождения бокситов в Североуральске»,— сказано в сообщении пресс-службы рудника.

Напомним, в среду, в 23:30, в шахте произошел горный удар — в результате последующего обрушения горных пород на отметке 1010 м пострадал 30-летний горнорабочий очистного забоя, который скончался от полученных повреждений. В это время в шахте находились еще шесть рабочих, они смогли подняться на поверхность. Прокуратура и СКР Свердловской области начали проверки.

Ирина Пичурина