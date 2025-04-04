СКР предложил снизить до 14 лет возраст уголовной ответственности за наркотики

Следственный комитет России (СКР) выступает за снижение возраста привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет. Об этом сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин. Актуальность инициативы он объяснил тем, что в последнее время подростки до 16 лет участвуют в наркоторговле, а из-за возраста дело приходится закрывать.

«Каждый десятый несовершеннолетний обвиняемый привлечен к уголовной ответственности именно за сбыт наркотических средств, в отношении еще 119 наркосбытчиков преследование прекращено в связи с недостижением ими возраста привлечения к уголовной ответственности — 16 лет»,— рассказал господин Бастрыкин в интервью ТАСС. По его словам, вводить поправку все же следует в комплексе с другими мерами.

Председатель СКР подчеркнул, что в 2024 году более 3,5 тыс. совершенных подростками преступлений связано с незаконным оборотом наркотиков. Закладчики-подростки участвуют в наркообороте с подачи взрослых, которые организуют и курируют каналы наркобизнеса в интернете, включая его теневые сегменты. Господин Бастрыкин также обратил внимание, что подростков втягивают в незаконную деятельность через мессенджеры.

В свою очередь, Минздрав России сообщал, что наркомания среди российских подростков упала на 40,9%. Также ведомство сокращает список наркотиков, которые будут искать в анализах учащихся.

Подробнее о новом порядке медосмотра — в материале «Школьники и студенты выросли из кокаина».