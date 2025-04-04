«Владимир Зеленский красные линии обозначил»

Владимир Зеленский допустил компромисс по так называемой территориальной проблеме. Президент Украины заявил, что никогда не признает потерянные регионы российскими, однако готов отказаться от попыток вернуть их военным способом. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что стороны конфликта с ним «хорошо сотрудничают». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе ждет ответа Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Дональд Трамп, несмотря на чрезвычайно насыщенную программу последних суток, не забыл об украинской проблеме. Президент США в очередной раз напомнил, что всерьез собирается добиться мира, а Москва и Киев с ним хорошо сотрудничают. Правда, буквально только что глава Белого дома утверждал обратное, выражая серьезное недовольство обоими участниками конфликта. Тем временем Владимир Зеленский совершил региональную поездку в Чернигов и Сумы, где сделал ряд заявлений по теме переговоров. Главное из них — о том, что полное прекращение огня по-прежнему возможно, причем в относительно короткие сроки, в ближайшие недели или месяцы. Президент Украины также высказался по другому очень важному вопросу: относительно принадлежности четырех областей, которые Россия считает своими. Господин Зеленский заявил, что не отказался от требования возвращения к границам 1991 года.

Тем не менее, по его словам, компромисс возможен: Киев готов считать эти территории временно утраченными и отказаться от их возврата военным путем, только дипломатическим и со временем. Это единственное, на что его страна может согласиться.

Тем временем агентство Bloomberg поделилось очередным откровением источников. На этот раз о том, что Москва, конечно, рассчитывает получить максимум в результате переговорного процесса и ее абсолютно не беспокоят угрозы Трампа ввести дополнительные санкции. Вместе с тем в Кремле якобы прекрасно понимают, что иных шансов завершить конфликт в ближайшее время может больше и не представиться. Что касается военной победы, то достичь ее вполне возможно, вопрос только в цене. Тем более Запад не отказывается от помощи своему союзнику и даже без участия США. Вашингтон, к слову, на сегодня ничего прекращать также не собирается. Оружие и разведданные исправно поступают адресату.

Вероятно, Трамп знает то, чего не знаем мы, и на этом и основан его неожиданный оптимизм. Впрочем, все это версии, не более того. Между тем европейская «коалиция желающих», видимо, решила отложить вопрос о миротворческих силах на Украине и достаточно неожиданно допустила возможность разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующие полномочия предполагается делегировать президенту Франции Эмманюэлю Макрону или премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Причем сообщил об этом президент Финляндии Александр Стубб, который давеча играл в гольф с Дональдом Трампом. Понятно, что если есть желание продолжать переговоры, значит, нужно в той или иной степени уступать. Это не бином Ньютона. При этом Зеленский свои красные линии, по сути, обозначил — от территорий он окончательно не откажется. Теперь слово за Российской Федерацией.

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Дмитрий Дризе