Главы городов начнут участвовать в заседаниях правительства Свердловской области

Денис Паслер провел свое первое заседание правительства Свердловской области в качестве врио губернатора региона. «Принял решение включать в состав заседаний не только своих заместителей и кабмин, но и глав муниципалитетов, которым предстоит на местах обеспечить реализацию принимаемых решений»,— написал он в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На заседании обсудили вопросы развития среднего профессионального образования и подготовку региона к паводкоопасному и пожароопасному сезонам. Также рассмотрели проекты постановлений.

Господин Паслер поручил усилить работу по привлечению федеральных средств для создания образовательных кластеров и ремонта колледжей в рамках проекта «Профессионалитет». В этом году Свердловская область получила 100 млн руб. на создание нового кластера атомной отрасли в Новоуральске и 90 млн руб. на ремонт общежития в Кировграде.

Напомним, 26 марта президент Владимир Путин предложил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру стать врио губернатора Свердловской области на замену ушедшему в отставку губернатору Евгению Куйвашеву. Досрочные выборы губернатора региона запланированы на сентябрь — 2 апреля Денис Паслер провел совещание по подготовке к выборам.

Ирина Пичурина