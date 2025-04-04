В Брянской области в результате атаки ВСУ погиб один человек

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ВСУ атаковали поселок Белая Березка в Трубчевском районе. В результате атаки украинских БПЛА двое жителей получили осколочные ранения и были госпитализированы. Один мужчина погиб.

Господин Богомаз добавил, что из-за сбросов взрывных устройств в многоквартирном доме были повреждены окон и балкон. Помимо этого получили повреждения несколько машин. «Обследование территорий продолжится в светлое время»,— уточнил губернатор в Telegram.

Ночью 1 апреля над Брянской областью перехватили три БПЛА, никто не пострадал. Вчера, 3 апреля, над территорией региона сбили шесть дронов, также обошлось без жертв и разрушений на земле.