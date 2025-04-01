Над Брянской областью ночью перехватили 3 БПЛА

В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили три украинских беспилотника над Брянской областью, сообщило Минобороны. О пострадавших или разрушениях информации нет.

Накануне вечером, 31 марта, над территорией региона в течение часа уничтожили шесть БПЛА, никто не пострадал. В течение предыдущей ночи в области сбили 41 украинский беспилотник. Минобороны сообщало, что 30 марта были обстреляны два энергообъекта в Брянской области, это привело к нарушению электроснабжения в Севском и Суземском районах.