Силы ПВО за ночь сбили 23 беспилотника над регионами России

Над регионами России ночью 3 апреля силы противовоздушной обороны сбили 23 украинских беспилотника, сообщила пресс-служба Минобороны. Над Брянской областью было сбито шесть дронов, над Курской и Орловской — по пять, над Калужской — четыре, над Белгородской — два, над Смоленской — один.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что сбитые беспилотники были самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Власти других регионов, над которыми ночью сбили беспилотники, комментариев делать не стали.

Накануне, ночью 2 апреля, над регионами России было сбито 93 украинских беспилотника. 87 — над Курской областью, четыре — над Ростовской, два — над Белгородской областью.