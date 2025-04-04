Дмитриев заявил о настрое США на долгосрочное урегулирование на Украине

Администрация США настроена на долгосрочные варианты урегулирования военного конфликта на Украине, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По его словам, до этого выдвигались заведомо невыполнимые условия урегулирования.

«Некоторые люди выступали за решения, которые, как они знали, были невозможны... С администрацией Трампа мы сейчас находимся в сфере размышлений о том, что возможно, что действительно может работать, и как мы можем найти долгосрочное решение»,— сказал глава РФПИ в интервью телеканалу CNN (цитата по ТАСС).

Владимир Путин после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 18 марта дал согласие на 30-дневное прекращение ударов по энергообъектам Украины. 19 марта украинский президент Владимир Зеленский тоже пообещал соблюдать мораторий. Минобороны России обвиняло ВСУ в нарушении договоренности. Тем не менее господин Трамп считает, что президенты России и Украины готовы заключить сделку.

О позиции США по урегулированию — в публикации «Ъ» «Трамп или пропал».