Отец Маска заявил, что они с сыном восхищаются Путиным

Отец миллиардера Илона Маска заявил, что считает президента России Владимира Путина сильным лидером. По словам Эррола Маска, вся семья восхищается российским президентом.

«Если оценивать его как мужчина мужчину, я не говорю об отношениях между странами и тому подобном, а просто как мужчина мужчину, очень трудно не испытывать восхищение по отношению к господину Путину»,— сказал отец бизнесмена в интервью «Би-би-си».

Эррол Маск добавил, что слушает речи Владимира Путина. По мнению отца Илона Маска, российский президент всегда спокоен и говорит логичные вещи, поэтому было бы глупо им не восхищаться. Эррол Маск подчеркнул, что такое мнение разделяет вся его семья.

Господин Путин называл Илона Маска умным человеком, которого невозможно остановить, когда речь идет о развитии основанных им проектов. В январе господин Маск по решению президента Дональда Трампа был назначен главой Департамента эффективности правительства (DOGE).

Подробности — в материале «Ъ FM» «Под Илоном Маском закачался пост».