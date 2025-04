В отношении министра обороны США начато расследование за утечку секретных данных

Офис генерального инспектора Пентагона начал расследование в связи с использованием министром обороны Питом Хегсетом мессенджера Signal для координации ударов США по хуситам в Йемене 15 марта, сообщает Reuters.

«Цель этой проверки — определить, в какой степени министр обороны и другие сотрудники Министерства обороны соблюдали политику и процедуры Министерства обороны в отношении использования коммерческого приложения для обмена сообщениями в служебных целях»,— заявил Стивен Стеббинс, исполняющий обязанности генерального инспектора.

24 марта на сайте The Atlantic вышел материал, в котором главред издания Джеффри Голдберг рассказал, что 11 марта профиль с именем Майкл Уолц добавил его в чат под названием Houthi PC small group («Хуситы ПК малая группа») в Signal. В этом чате пользователь по имени Пит Хегсет опубликовал данные о предстоящих ударах по Йемену. Позднее Дональд Трамп заявил, что Пит Хегсет не имел отношения к попаданию главреда The Atlantic в закрытый чат, а в самом чате секретные данные не публиковались. Однако 26 марта The Atlantic выложил скриншоты всей переписки, где приводились дата, время и место ударов. Президент в ответ заявил, что не лишает своих сотрудников работы «из-за фейковых новостей и охоты на ведьм». Он добавил, что по-прежнему доверяет Майку Уолцу.

Кирилл Сарханянц