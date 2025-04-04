На реставрацию Ново-Михайловского дворца назначили проектировщика

Подведомственное КГИОП СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры» заключило контракт на разработку проектной документации на реставрацию и ремонт фасадов и крыши Ново-Михайловского дворца с АО «Ренессанс-Реставрация» стоимостью около 10 млн рублей. На выполнение проекта подрядчику дается два года. Сроки вполне адекватны с учетом сложности объекта, дают оценку эксперты. Памятник частично оденется в леса только на время обследований, уточняет КГИОП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ново-Михайловский дворец на Дворцовой набережной, 18, был перестроен в 1857-1862 годах архитектором А. И. Штакеншнейдером для великого князя Михаила Николаевича, младшего сына Николая Первого

Фото: А.Савин / Wikipedia Ново-Михайловский дворец на Дворцовой набережной, 18, был перестроен в 1857-1862 годах архитектором А. И. Штакеншнейдером для великого князя Михаила Николаевича, младшего сына Николая Первого

Фото: А.Савин / Wikipedia

Ново-Михайловский дворец на Дворцовой набережной, 18, был перестроен в 1857–1862 годах архитектором А. И. Штакеншнейдером для великого князя Михаила Николаевича, младшего сына Николая Первого. Как сообщил КГИОП, в настоящее время ремонта требуют декоративные элементы фасада, в том числе скульптуры кариатид. На них появились трещины, отмечается утрата пластики и геометрии. Также в реставрации нуждается чугунное литое ограждение парадного крыльца с ажурными секциями. На первом этапе специалисты проведут комплексное обследование состояния фасадов, полученные данные станут основой для принятия соответствующих проектных решений и обоснованием технологий производства работ. Непосредственно реставрационные мероприятия город планирует начать в 2027 году.

Контракт на разработку проектной документации на реставрацию и ремонт фасадов и крыши памятника федерального значения был подписан 17 марта, следует из данных портала госзакупок. Подрядчик, АО «Ренессанс-Реставрация», предложивший выполнить работы за 9,986 млн рублей, должен завершить их до 31 декабря 2026 года.

Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», АО «Ренессанс-Реставрация» зарегистрировано в Петербурге с сентября 2005 года. Учредителями компании являются ее генеральный директор Иван Селило, Юрий Давыдов, Алексей и Петр Герасимовы. По данным финансовой отчетности компании, в 2024 году ее выручка составила 3,7 млрд рублей, а чистая прибыль — 8,6 млн. По информации СМИ, «Ренессанс-Реставрация» участвовала в воссоздании Театрального музея имени Бахрушина и Театра на Бронной в Москве, собора Петра и Павла в Петергофе, ансамбля Новгородского кремля в Великом Новгороде.

После смерти великого князя Михаила Николаевича дворец унаследовал его старший сын — великий князь Николай Михайлович (1859–1919). В 1918 году дворец был национализирован. С 1919 года помещения были заняты администрацией и хранилищем Государственного музейного фонда. В 1929 году здание частично передано Ленинградскому отделению конторы Госторга РСФСР «Антиквариат». После Великой Отечественной войны здесь разместились институты Академии наук СССР. В настоящее время дворец занимают Институт восточных рукописей РАН, Институт истории материальной культуры РАН и Институт электрофизики и электроэнергетики РАН. Как сообщила пресс-служба Смольного, обращение о включении ремонта фасадов памятника в программу КГИОП направила директор Института восточных рукописей РАН Ирина Попова, отметившая, что помещения здания имеют музейный характер, а уникальные рукописные и архивные коллекции достойны находиться в его интерьерах и быть представленными широкой публике. В КГИОП уточнили, что в последний раз ремонт фасадов здания проводился 20 лет назад.

«Перед нами сложный объект, памятник архитектуры периода эклектики со сложным архитектурным убранством: лепным декором фасада и скульптурами, художественным кованым металлом, подлинными резными дверными заполнениями и арочными окнами и, видимо, исторической фурнитурой,— сказал руководитель Экспертного центра по девелопменту в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, член ИКОМОС Александр Демин.— Проект реставрации фасадов не предполагает рассмотрения планировочных решений внутри здания, реставрации интерьеров, однако это не делает проект легким.

Помимо технического обследования фасадов и конструкций кровли, работа предполагает целый спектр специальных химико-технических исследований и разработки методик реставрации».

В данном случае обследователям и проектировщикам необходимо будет также уделить внимание вопросам состояния цоколя здания, продолжает эксперт. Это предполагает обследование фундаментов на просадки, трещины, наличие или отсутствие работающей гидроизоляции и уровень капиллярной влаги, часто оказывающей разрушающее воздействие на здания, расположенные на набережных Петербурга.

«На базе инженерных и историко-архивных исследований будет разрабатываться проектная документация, которая впоследствии подлежит историко-культурной экспертизе и согласованию КГИОП. Поэтому с учетом характеристик объекта срок проектирования выглядит разумным и оправданным»,— заключил господин Демин.

В пресс-службе КГИОП проинформировали, что сметная стоимость самих реставрационных работ будет определена по итогу обследования и разработки проекта. Леса закроют памятник частично на период обследования, сказали в ведомстве.

Александра Тен