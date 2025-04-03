Верховный суд отклонил жалобу экс-главы Ростовского облсуда на смену подсудности

Верховный суд России отклонил жалобу экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой на изменение подсудности ее уголовного дела. Судебный акт о передаче дела в Первомайский районный суд Краснодара оставлен без изменений, пишет «Ъ» со ссылкой на пресс-службу ВС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Золотарева

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Елена Золотарева

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

По делу о коррупции в судебной системе Ростовской области, возбужденному в 2023 году, проходят пять фигурантов. Помимо Золотаревой обвиняются ее бывший заместитель Татьяна Юрова, экс-руководитель областного управления судебного департамента Андрей Рощевский, бывший председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко и полномочный представитель Чеченской Республики в Калининградской области Альберт Романов. Им инкриминируют получение и передачу взяток (ст. 290, ст. 291.1 УК РФ).

В декабре 2024 года материалы поступили в Кировский районный суд Ростова-на-Дону. Однако прокуратура инициировала изменение подсудности из-за наличия у обвиняемых связей в судебной системе региона. В январе 2025 года 4-й кассационный суд постановил передать дело в Первомайский районный суд Краснодара.