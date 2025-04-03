МУС призвал Венгрию придерживаться Римского статута

Ассамблея государств—участников Международного уголовного суда (МУС) призвала Венгрию пересмотреть свое решение о выходе из Римского статута и решить разногласия сторон. По утверждению МУС, любое государство может «высказать свои опасения перед ассамблей».

«Когда государство-участник выходит из Римского статута, это омрачает наше общее стремление к справедливости и ослабляет нашу решимость бороться с безнаказанностью. МУС находится в центре глобальной приверженности ответственности, и для того, чтобы сохранить его силу, крайне важно, чтобы международное сообщество поддерживало его безоговорочно»,— говорится в заявлении ассамблеи.

Сегодня, 3 апреля, правительство Венгрии внесло в парламент законопроект о выходе страны из МУС. Власти страны считают, что, выдав ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, МУС «дискредитировал не только себя, но и всю международную систему».

Венгерский парламент может начать обсуждение законопроекта до конца апреля, а проголосовать — в конце мая. После принятия инициативы Венгрия уведомит ООН о выходе из МУС. Согласно международному законодательству, решение вступит в силу через год.

Как работает Международный уголовный суд — в материале «Ъ».

Лусине Баласян