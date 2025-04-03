Квадра направит на обновление активов в Воронеже 1,8 млрд рублей

В 2025 году филиал АО «Квадра» — «Воронежская генерация» (входит в дивизион госкорпорации «Росатом» — «Росатом инфраструктурные решения») планирует направить почти 1,8 млрд руб. на ремонт и реконструкцию энергообъектов и сетей в областном центре. Об этом сообщили в самой компании.

Большой объем работ планируется провести на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Теплоэнергетики выполнят текущие и капитальные ремонты семи паровых турбин, девяти паровых котлов, 11 водогрейных котлов и шести котлов-утилизаторов — всего около 70 единиц основного и вспомогательного оборудования. Также в планах — ремонт и покраска дымовой трубы правобережной ТЭЦ-2. Помимо этого, специалисты заменят более 20 км трубопроводов.

Также планируется реконструкция концессионных сетей на Ленинском проспекте, улицах Маршала Одинцова, 45 стрелковой дивизии, Среднемосковской. Будут продолжены начатые в прошлом году работы на участке Героев стратосферы — Ленинградская и проведена замена надземных участков теплотрасс в районе улицы Софьи Перовской.

1 марта 2019 года «Квадра», губернатор Александр Гусев и бывший мэр Воронежа Вадим Кстенин подписали концессионное соглашение сроком на 15 лет. Предметом соглашения стала передача в управление «Квадры» имущественного комплекса МКП «Воронежтеплосеть», включающего 588 км тепловых сетей в однотрубном исчислении, 141 котельную и 80 центральных тепловых пунктов. По состоянию на март 2024 года, объем инвестиций компаний в обновление теплосетей города Воронежа в рамках реализации концессионного соглашения составлял 2,6 млрд руб.

Ранее сообщалось, что белгородский филиал «Квадры» планирует обновить энергообъекты региона за 491,7 млн руб.

Ульяна Ларионова