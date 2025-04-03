Суд прекратил дело в отношении совладельцев и топ-менеджмента ГК «Виолет»

Свердловский райсуд прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере группой лиц в отношении Ольги и Олега Созиновых, а также Ольги Скрябиной. Как сообщает «РБК-Пермь», соответствующее решение было принято 2 апреля этого года в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. По версии следствия, преступление было совершено в 2016-2018 годах, они создали схему искусственного дробления бизнеса, чтобы не платить налог на добавленную стоимость. В итоге после проверки УФНС по Пермскому краю, компаниям группы было начислено налогов пени и штрафов на сумму около 106 млн руб.

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