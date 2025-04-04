Курская фабрика «Америя» произвела около 10 тыс. тонн макарон в 2024 году

Курское ООО «Макаронная фабрика “Америя”» (торговые марки Ameria и Federici) произвела более 10 тыс. т продукции за 2024 год. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в самой компании. Там добавили, что после начала СВО завод столкнулся с рядом сложностей: закрытие железнодорожных путей сообщения вызвало трудности с доставкой основного сырья (муки) на производство, в связи с ограниченным количеством транспортных компаний, готовых работать в регионе, резко выросла стоимость перевозок, срок доставки грузов увеличился вдвое, усугубилась проблема нехватки кадров в связи с оттоком населения.

«Для сохранения действующего кадрового состава было введено ежемесячное премирование. Сотрудникам выдаются продуктовые наборы»,— пояснили в компании, подчеркнув, что не рассматривают планы по переносу предприятия на другую территорию.

Отметим, что по собственным данным компании на 2009-й, мощности фабрики позволяли выпускать не менее 25 тыс. т продукции в год, к 2010 году показатель планировалось увеличить до 34 тыс. т.

По данным Kartoteka.ru, ООО «МФ “Америя”» зарегистрировано в Москве в ноябре 2002 года. Основной вид деятельности — производство макаронных изделий. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректор — Микаель Асирян. Учредители — Артур Даниелян (57,14%), Артур Асирян (17,86%), Микаель Асирян (17,86%), Карен Астабатцян (7,14%). Выручка компании в 2023 году составила 644,2 млн руб., чистая прибыль — 2 млн руб. Сама фабрика «Америя» была основана на базе Курчатовского хлебокомбината в Курчатове Курской области. Ассортимент представлен более чем 20 видами продукции. Компания поставляет ее на территорию Армении, Беларуси, Казахстана и других стран, сотрудничает с такими сетевыми ритейлерами, как Metro, «Ашан», «Окей», «Перекресток», «Самокат» и другими.

О том, как оперативная обстановка влияет на производства в Курской области,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова