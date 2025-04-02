Таможенники СЗФО задержали подозреваемых в вымогательстве под видом НКО

Деятельность группы вымогателей, которые действовали под видом общественной некоммерческой организации, пресечена сотрудниками Северо-Западного таможенного управления. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители службы по противодействию коррупции установили, что злоумышленники посещали компании и индивидуальных предпринимателей Санкт-Петербурга, ведущих деятельность по реализации продовольственных товаров.

Пострадавшим предъявляли подложные удостоверения госорганов, чтобы установить нарушения правил оборота товара. Далее аферисты вымогали у бизнеса денежные средства за сокрытие недочетов, а также предлагали избежать проверок таможней и другими структурами.

Если же компании отказывались, вымогатели обращались в ФТС России с просьбой провести проверку. Тем самым мошенники дискредитировали служебную деятельность государственных органов РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский профессор лишился 5 млн рублей после звонка из «ФСБ».

Татьяна Титаева