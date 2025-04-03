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Булат Хасанов будет исполнять обязанности главы Засвияжского района Ульяновска

Исполняющим обязанности главы Засвияжского района Ульяновска назначен Булат Хасанов. Ранее он занимал пост заместителя руководителя района.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Глава района Наиль Юмакулов и его первый заместитель Наталья Ланцова были задержаны в понедельник. Им было предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, до шести лет лишения свободы). В среду Ленинский районный суд Ульяновска отправил Наиля Юмакулова под домашний арест до 30 мая.

По данным источника «Ъ-Волга», чиновников обвиняют в незаконном получении выплат, положенным рекрутерам — тем, кто сагитировал родных, друзей или знакомых заключить контракт на участие в СВО. Такие выплаты в разных размерах установлены фактически во всех регионах России. В Ульяновской области установлена выплата 150 тыс. руб. Чиновники, сообщает источник, использовали списки граждан, самостоятельно заявивших о желании заключить контракт с Минобороны РФ, и оформляли выплаты на фиктивных рекрутеров. Куда направлялись полученные средства, неизвестно.

Андрей Сазонов