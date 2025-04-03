Булат Хасанов будет исполнять обязанности главы Засвияжского района Ульяновска

Исполняющим обязанности главы Засвияжского района Ульяновска назначен Булат Хасанов. Ранее он занимал пост заместителя руководителя района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Глава района Наиль Юмакулов и его первый заместитель Наталья Ланцова были задержаны в понедельник. Им было предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, до шести лет лишения свободы). В среду Ленинский районный суд Ульяновска отправил Наиля Юмакулова под домашний арест до 30 мая.

По данным источника «Ъ-Волга», чиновников обвиняют в незаконном получении выплат, положенным рекрутерам — тем, кто сагитировал родных, друзей или знакомых заключить контракт на участие в СВО. Такие выплаты в разных размерах установлены фактически во всех регионах России. В Ульяновской области установлена выплата 150 тыс. руб. Чиновники, сообщает источник, использовали списки граждан, самостоятельно заявивших о желании заключить контракт с Минобороны РФ, и оформляли выплаты на фиктивных рекрутеров. Куда направлялись полученные средства, неизвестно.

Андрей Сазонов