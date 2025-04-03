Грузия сократила безвизовый режим для украинцев с трех до одного года

Пребывание граждан Украины в Грузии без визы сокращено с трех до одного года, сообщил телеканал Mtavari. Соответствующее постановление премьера республики Ираклия Кобахидзе опубликовано накануне, 2 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: DUMITRU DORU / EPA / TASS Фото: DUMITRU DORU / EPA / TASS

Документ вносит изменения в указ правительства №255 от 5 июня 2015 года «Об утверждении перечня стран, граждане которых могут въезжать в Грузию без визы». Согласно обновленному постановлению, украинцы, которые въехали в Грузию 24 февраля 2025 года, могут оставаться на территории страны до этого же периода 2026-го.

Изначально граждане Украины имели право находиться в Грузии без визы только один год, однако после начала СВО этот период увеличили до двух лет, позднее — до трех.

В начале марта Ираклий Кобахидзе критически высказался о решении киевских властей лишить мэра Тбилиси и экс-игрока киевского «Динамо» Каху Каладзе звания мастера спорта Украины международного класса. Он назвал действия Киева переходом «всех границ несерьезности».

Тогда же господин Кобахидзе напомнил, что еще в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси из-за отказа республики отправлять добровольцев в зону боевых действий и поддерживать антироссийские санкции.