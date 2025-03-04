Премьер Грузии Кобахидзе: власти Украины перешли «все границы несерьезности»

Киевские власти перешли «все границы несерьезности». Так премьер Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал их решение лишить мэра Тбилиси и экс-игрока киевского «Динамо» Каху Каладзе звания мастера спорта Украины международного класса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ираклий Кобахидзе

Фото: Altaf Qadri / AP Ираклий Кобахидзе

Фото: Altaf Qadri / AP

При этом несерьезность — это не главная проблема, подчеркнул господин Кобахидзе. «Я еще раз хочу напомнить, что власти Украины прямо требовали от Грузии второй фронт. Это делал, например, секретарь Совета безопасности (Алексей Данилов.— “Ъ”), это делал главный советник президента (Михаил Подоляк.— “Ъ”)»,— сказал грузинский премьер-министр (цитата по ТАСС).

По словам Ираклия Кобахидзе, в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси. Он сделал это из-за отказа Грузии отправлять в зону конфликта добровольцев и поддерживать антироссийские санкции. «На фоне всего этого эта несерьезность вообще не заслуживает какого-либо комментария»,— заключил глава грузинского правительства.

Сегодня днем стало известно о решении Минспорта Украины в отношении господина Каладзе. Его лишили статуса мастера спорта из-за резкой критики украинского руководства, пояснили в ведомстве. По указу президента Зеленского против Кахи Каладзе введены санкции, две его квартиры в Киеве арестованы.

Каха Каладзе выступал за киевское «Динамо» в ранге защитника с 1998 по 2001 год. Трижды становился обладателем Кубка Украины и чемпионом страны. В 2001 году господин Каладзе перешел в «Милан». В 2017 году он стал мэром Тбилиси.