Медведев: Трамп «жестко нагнул» мировую торговую систему введением пошлин

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил о глобальных последствиях введения президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении более 180 стран. Тем самым господин Трамп «жестко нагнул» мировую торговую систему, написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По оценкам Дмитрия Медведева, против товаров из США будут введены встречные тарифы. На месте старых торговых цепочек возникнут новые. В свою очередь, Россия, как и с Евросоюзом, «почти не торгует с США», так как «практически весь оборот санкционный». В этой связи господин Медведев отметил темпы развития российской экономики: в первом квартале 2025 года рост составил около 3%.

«Поэтому не стоит суетиться. По бессмертному совету Лао Цзы стоит присесть на берегу и ждать, когда мимо нас проплывет труп врага. Разлагающийся труп экономики Евросоюза»,— резюмировал господин Медведев.

Вчера президент США объявил о введении «взаимных» тарифов от 10% до 50% на импортные товары. В список вошло более 180 стран, включая Китай, ЕС, Индию и Украину. Россия в список не попала. Господин Трамп назвал это «днем освобождения» американской экономики и заявил, что США десятилетиями подвергались разграблению из-за несправедливых торговых условий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Игра тарифов».