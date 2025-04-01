У Ишима подтопило мосты, тюменские власти контролируют ситуацию

В Тюменской области подтопило низководные мосты вблизи населенных пунктов Ишимского района. Ни один населенный пункт не отрезан от сообщения, сообщили в пресс-службе правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным главного управления строительства Тюменской области, низководный мост у деревни Кошкарагай ведет к сельхозугодиям и подтапливается ежегодно, но не отрезает ни один населенный пункт. Мост, ведущий к деревне Кошкарагай и расположенный у деревни Макарова, функционирует в штатном режиме.

Мост в деревню Рагозина является низководным и в настоящее время затоплен. В администрации Ишимского района сообщили, что при необходимости будет организована лодочная переправа. Жители деревни Рагозина проинформированы о возможном половодье и отказались от эвакуации. На территории имеется запас продуктов, воды и медикаментов, сохраняется транспортное сообщение с деревней Вознесенка Казанского района.

Напомним, 1 апреля река Ишим уже вышла на пойму в районе села Ильинка в Казанском районе Тюменской области.

Полина Щуцкая