ВС Башкирии оставил в силе решение о компенсации незаконно осужденному подростку

Верховный суд Башкирии не стал изменять решение Кировского районного суда Уфы, ранее частично удовлетворившего иск о выплате компенсации незаконно осужденному за попытку сбыта наркотиков подростку, сообщила «Ъ-Уфа» его адвокат Айгуль Лексина.

В декабре 2022 года Демский райсуд Уфы приговорил 15-летнего Константина Носырева к трем годам воспитательной колонии, признав его виновным в попытке сбыта наркотиков, хотя он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности за это преступление.

В марте 2023 года Верховный суд Башкирии оставил приговор в силе, а в августе Шестой кассационный суд вернул дело на новое рассмотрение из-за процессуальных нарушений. В январе 2024 года Демский райсуд вновь признал подростка виновным, но в начале апреля того же года апелляционная инстанция отменила приговор за отсутствием состава преступления. Судьи, вынесшие обвинительный приговор подростку, ушли в отставку.

Константин Носырев оценил причиненный ему моральный вред на 100 млн руб., но Кировский райсуд Уфы в декабре 2024 года удовлетворил иск на сумму 3 млн руб.

Майя Иванова