ВС Башкирии 3 апреля рассмотрит жалобу незаконно осужденного подростка

Верховный суд Башкирии 3 апреля рассмотрит апелляционную жалобу уфимского подростка Константина Носырева на решение Кировского райсуда Уфы, который в декабре 2024 года удовлетворил его иск частично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», в декабре 2022 года Демский райсуд Уфы приговорил подростка, которому тогда было 15 лет, к трем годам в воспитательной колонии, признав виновным в попытке сбыта наркотиков, несмотря на то, что он не достиг 16-летнего возраста привлечения к уголовной ответственности за это преступление.

В марте 2023 года Верховный суд Башкирии оставил приговор в силе, а в августе Шестой кассационный суд вернул дело на новое рассмотрение из-за процессуальных нарушений. В январе 2024 года Демский райсуд вновь признал подростка виновным, но в начале апреля апелляционная инстанция отменила приговор за отсутствием состава преступления. Судьи, вынесшие обвинительный приговор подростку, ушли в отставку.

Компенсацию морального вреда Константин Носырев оценил в 100 млн руб., но Кировский райсуд Уфы удовлетворил иск на сумму 3 млн руб.

Венера Хисамова