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Из-за ажиотажа «Эрмитаж-Урал» изменил режим посещения выставки Рубенса

В связи с большим количеством желающих увидеть выставку «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» в выходные дни ввел режим ее посещения по сеансам.

Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса»

Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе центра «Эрмитаж-Урал», сеансы проходят каждый час с 11:00 до 19:00 в субботу и воскресенье.

Ранее «Эрмитаж-Урал» из-за ажиотажа вокруг выставки Рубенса ввел ограничение: в зале с экспозицией одновременно могут находиться не более 50 человек. «Эта временная мера связана с музейными правилами хранения и экспонирования произведений искусства»,— пояснили в пресс-службе.

Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» открылась для посетителей 21 марта. В экспозицию вошли работы таких фламандских мастеров, как Рубенс, ван Дейк, Йорданс, Брейгель Старший.

Выставка работает до 21 сентября. По данным пресс-службы «Эрмитаж-Урал», ее уже посетило около 10 тыс. человек. По выходным выстраиваются очереди желающих увидеть экспозицию.

Николай Яблонский

Фотогалерея

От Рубенса до ван Дейка

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Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» в культурно-просветительском центре «Эрмитаж?Урал»

Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» в культурно-просветительском центре «Эрмитаж?Урал»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин и заведующая сектором декоративно-прикладного искусства Отдела западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа, кандидат искусствоведения Татьяна Косоурова на открытии выставки

Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин и заведующая сектором декоративно-прикладного искусства Отдела западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа, кандидат искусствоведения Татьяна Косоурова на открытии выставки

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В составе экспозиции 100 произведений из коллекции Государственного Эрмитажа: живопись, графика, скульптура, глиптика, образцы шпалерного ткачества, тисненые кожи, художественное серебро, резная кость

В составе экспозиции 100 произведений из коллекции Государственного Эрмитажа: живопись, графика, скульптура, глиптика, образцы шпалерного ткачества, тисненые кожи, художественное серебро, резная кость

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставочный проект знакомит с жизнью Антверпена XVII столетия и рассказывает об интеллектуальной и гуманистической среде, сложившейся в этом крупном художественном центре Европы в первой половине XVII века

Выставочный проект знакомит с жизнью Антверпена XVII столетия и рассказывает об интеллектуальной и гуманистической среде, сложившейся в этом крупном художественном центре Европы в первой половине XVII века

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Живопись фламандских художников XVII столетия представлена на выставке во всем многообразии жанров: пейзажи, портреты, исторические и бытовые картины, а также натюрморты и анималистические сцены

Живопись фламандских художников XVII столетия представлена на выставке во всем многообразии жанров: пейзажи, портреты, исторические и бытовые картины, а также натюрморты и анималистические сцены

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» в культурно-просветительском центре «Эрмитаж?Урал»

Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» в культурно-просветительском центре «Эрмитаж?Урал»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» в культурно-просветительском центре «Эрмитаж?Урал»

Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» в культурно-просветительском центре «Эрмитаж?Урал»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» в культурно-просветительском центре «Эрмитаж?Урал»

Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» в культурно-просветительском центре «Эрмитаж?Урал»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» в культурно-просветительском центре «Эрмитаж?Урал»

Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» в культурно-просветительском центре «Эрмитаж?Урал»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» в культурно-просветительском центре «Эрмитаж?Урал»

Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» в культурно-просветительском центре «Эрмитаж?Урал»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» в культурно-просветительском центре «Эрмитаж?Урал»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин и заведующая сектором декоративно-прикладного искусства Отдела западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа, кандидат искусствоведения Татьяна Косоурова на открытии выставки

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В составе экспозиции 100 произведений из коллекции Государственного Эрмитажа: живопись, графика, скульптура, глиптика, образцы шпалерного ткачества, тисненые кожи, художественное серебро, резная кость

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставочный проект знакомит с жизнью Антверпена XVII столетия и рассказывает об интеллектуальной и гуманистической среде, сложившейся в этом крупном художественном центре Европы в первой половине XVII века

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Живопись фламандских художников XVII столетия представлена на выставке во всем многообразии жанров: пейзажи, портреты, исторические и бытовые картины, а также натюрморты и анималистические сцены

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» в культурно-просветительском центре «Эрмитаж?Урал»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» в культурно-просветительском центре «Эрмитаж?Урал»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» в культурно-просветительском центре «Эрмитаж?Урал»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» в культурно-просветительском центре «Эрмитаж?Урал»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» в культурно-просветительском центре «Эрмитаж?Урал»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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