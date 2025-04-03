Из-за ажиотажа «Эрмитаж-Урал» изменил режим посещения выставки Рубенса

В связи с большим количеством желающих увидеть выставку «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» в выходные дни ввел режим ее посещения по сеансам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе центра «Эрмитаж-Урал», сеансы проходят каждый час с 11:00 до 19:00 в субботу и воскресенье.

Ранее «Эрмитаж-Урал» из-за ажиотажа вокруг выставки Рубенса ввел ограничение: в зале с экспозицией одновременно могут находиться не более 50 человек. «Эта временная мера связана с музейными правилами хранения и экспонирования произведений искусства»,— пояснили в пресс-службе.

Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» открылась для посетителей 21 марта. В экспозицию вошли работы таких фламандских мастеров, как Рубенс, ван Дейк, Йорданс, Брейгель Старший.

Выставка работает до 21 сентября. По данным пресс-службы «Эрмитаж-Урал», ее уже посетило около 10 тыс. человек. По выходным выстраиваются очереди желающих увидеть экспозицию.

Николай Яблонский