В центре «Эрмитаж-Урал» открылась выставка Рубенса и других фламандских мастеров
Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» открылась в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал». В экспозицию вошли работы таких фламандских мастеров, как Рубенс, ван Дейк, Йорданс, Брейгель Старший.
«Масштабный выставочный проект знакомит с жизнью Антверпена XVII столетия и рассказывает об интеллектуальной и гуманистической среде, сложившейся в этом крупном художественном центре Европы в первой половине XVII века»,— говорится в описании выставки.
В составе экспозиции 100 произведений из коллекции Государственного Эрмитажа: живопись, графика, скульптура, глиптика, образцы шпалерного ткачества, тисненые кожи, художественное серебро, резная кость. Живопись на выставке представлена во всем многообразии жанров: пейзажи, портреты, исторические и бытовые картины, а также натюрморты и анималистические сцены. Кроме того, место в экспозиции заняли резные камни из коллекции Рубенса. Среди них камея «Иосиф и его братья» (Южная Италия).
Выставка будет работать до 21 сентября. В рамках проекта будет организован эрмитажный лекторий, посвященный разным явлениям фламандской художественной культуры.