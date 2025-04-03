Создатель OnlyFans подал заявку на покупку TikTok

Вчера, 2 апреля, стартап Zoop, сооснователем которого является создатель специализирующейся на эротическом контенте платформы OnlyFans Тим Стокли, подал заявку на покупку американского подразделения TikTok у китайской ByteDance. В Zoop сообщили, что собираются инвестировать в сделку совместно с криптовалютным фондом Hbar Foundation.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Тем самым стартап Тима Стокли стал одной из компаний, подавших заявку в последний момент. Также вчера стало известно, что претендентом на покупку американского бизнеса TikTok стала корпорация Amazon. 30 марта президент США Дональд Трамп заявил, что сделка будет заключена до 5 апреля. Ключевыми покупателями СМИ называют Blackstone, Microsoft, Oracle и миллиардера Илона Маска.

Яна Рождественская