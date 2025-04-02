Amazon подал заявку на покупку TikTok

Amazon в последний момент подал заявку на приобретение американского подразделения TikTok у китайской ByteDance. Об этом написала The New York Times со ссылкой на источники. Amazon отказался комментировать эту информацию. Акции онлайн-ритейлера на этой новости выросли на 1,8%.

30 марта президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по продаже американского сегмента TikTok будет заключена до 5 апреля. По данным Reuters, господин Трамп примет окончательное решение по полученным заявкам уже сегодня, 2 апреля. Ключевыми покупателями СМИ называют Blackstone, Microsoft, Oracle и миллиардера Илона Маска. Вчера также стало известно, что к заявке, поданной консорциумом инвесторов во главе с Oracle, может присоединиться венчурный фонд Andreessen Horowitz.

Яна Рождественская