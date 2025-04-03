Ирландский паспорт назван лучшим в 2025 году

Обладатели паспорта Ирландии имеют самые широкие возможности перемещения по миру для жизни, отдыха и работы в 2025 году. Такие данные приводятся в ежегодном рейтинге паспортов Nomad Passport Index, который составляет консалтинговая компания Nomad Capitalist. Самые «слабые паспорта», по оценкам Nomad Capitalist, у Пакистана, Ирака, Эритреи, Йемена и Афганистана. Россия в нынешнем рейтинге занимает 95-е место между Венесуэлой и Катаром, за год она опустилась на одну позицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matt Cardy / Getty Images Фото: Matt Cardy / Getty Images

Рейтинг анализирует паспорта 199 стран мира по пяти критериям: простота путешествий, налоговая политика, глобальное восприятие, возможность получения двойного гражданства и личные свободы.

На первое место Ирландия вышла впервые благодаря «хорошей международной репутации, благоприятной для бизнеса налоговой политике и общей гибкости в вопросах гражданства». В топ-5 рейтинга вошли Швейцария, с которой Ирландия в последние годы соперничала за лидерство, а также Греция, Португалия и Мальта. В топ-10 вошли девять европейских государств и ОАЭ (десятое место), которые были лидером в 2023 году, однако «введенные недавно налоги снизили привлекательность страны для предпринимателей мира».

О прошлогоднем рейтинге читайте в материале «Живем как в эмиратах».

Алена Миклашевская