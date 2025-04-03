После конфискации «Родных полей» в компании назначен новый гендиректор

С 2 апреля генеральным директором ООО «Родные поля» является Александр Коновалов. Об этом сообщается в информационной системе rusprofile.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

До этого генеральным директором компании была Марина Турянская.

ООО «Родные поля» (ранее называлось «Торговый дом “Риф”») является одним из крупнейших российских зернотрейдеров.

Как сообщалось, 31 января Арбитражный суд Ростовской области по требованию прокуратуры конфисковал имущество компании в доход Российской Федерации (сейчас это решение суда находится на рассмотрении апелляционной инстанции в связи с жалобой бывшего руководства «Родных полей»).

Требование надзорного органа было мотивировано нарушением норм, регламентирующих владение иностранцами стратегическими хозяйствующими субъектами России. По данным прокуратуры, конечный бенефициар «Родных полей» Петр Ходыкин является гражданином Федерации Сент-Китс и Невис (острова в Карибском море) и резидентом ОАЭ.

По данным rusprofile, Александр Коновалов также является генеральным директором ООО «Кардиоэлектроника» (Московская область). Как и «Родные поля», эта компания находится в распоряжении Росимущества.

Сергей Иванов