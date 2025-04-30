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Фронтовым фотографиям подарят новую жизнь в честь 80-летия Победы

Семейные фотоальбомы и плакаты с фронтовыми снимками близких и фотохроникой военных лет смогут создавать посетители сайта «Память. Семья. Победа. 1941-1945». Проект запущен 28 апреля и приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне при участии ВТБ вместе с медиагруппой «Россия сегодня».

Фото: Банк ВТБ (ПАО)

Фото: Банк ВТБ (ПАО)

На сайте ria.ru (12+) пользователи смогут создать персональный фотоальбом или плакат с фронтовыми снимками родных, а также выбрать вариант дизайна с исторической фотохроникой РИА Новости и дополнить его фотографиями из семейного архива. Кроме того, макет будет доступен в полиграфическом формате, готовом к печати в любом профессиональном салоне

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин отметил, что программа к юбилею Победы включает множество мероприятий по всей России и за рубежом: «Фотоальбомы с фронтовыми фотографиями близких помогут оживить воспоминания и укрепить семью. Мы стремимся сильнее упрочить духовную связь между поколениями страны, которая знает, чтит и хранит свою историю, помнит о цене Победы и бережет правду о ней».

Уточняется, что георгиевскую ленточку можно будет получить во всех отделениях банка страны.

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