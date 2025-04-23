Фестиваль Ростовской АЭС «Вам к нам»

«Росатом» и его предприятия уделяют большое внимание профориентационной ра-боте с молодежью. Обеспечение производства квалифицированными кадрами - одна из приоритетных задач атомной отрасли.



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Более 400 школьников 7-10 классов из южного атомграда приняли участие в профориентационном фестивале занимательной науки «Вам к нам», который организовала Ростовская АЭС совместно с Волгодонским инженерно-техническим институтом НИЯУ МИФИ (ВИТИ НИЯУ МИФИ*). В год 80-летия атомной промышленности традиционный форум получил новый масштаб - он проводился сразу на трёх площадках. В лицее №24 прошел образовательный трек, в информационном центре Ростовской АЭС — научно-популярный, на площадке ВИТИ НИЯУ МИФИ — профориентационный.

«Атомная станция — это наукоемкое производство, и если вы хотите подружиться с физикой, математикой и химией, поступить в профильный вуз и в перспективе получить востребованную профессию и достойную работу — вам точно к нам. Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2045 году увеличить долю атомной генерации в общем энергетическом балансе страны до 25%. В ближайшие 17 лет «Росатом» планирует построить 38 новых энергоблоков. Для решения стратегических государственных задач и реализации таких масштабных планов «Росатому» нужны тысячи инженеров, проектировщиков, ученых новой формации - со сквозными и цифровыми компетенциями, с экономическим мышлением. Их задача - разрабатывать и проектировать принципиально новые наукоемкие технологические решения, влияющие на производительность труда и конкурентоспособность предприятий, и воплощать эти изобретения в жизнь. И быть может, эти свершения будущего сделаете именно вы, прийдя работать к нам, в «Росатом», - отметил, открывая фестиваль, директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Первый трек - открытый урок занимательной физики - провел обладатель титула «Учитель года — 2024» Андрей Скляров. Он погрузил девятиклассников в мир квантовой физики. Школьники вспомнили модель Бора-Резерфорда, обсудили квантовые числа и изотопы, а кульминацией урока стала практическая часть. Используя конструкторы, ребята собирали модели кристаллических решеток некоторых элементов, таких как литий и бериллий. А также учились измерять уровень радиации и изучали как обеспечена радиационная безопасность Ростовской АЭС. Самые активные ребята получили подарки от организаторов фестиваля.

В информационном центре атомной станции собрались семиклассники. Для них работали интерактивные площадки занимательной физики с различными опытами, которые организовали педагоги и студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ, а также - мастер-классы от партнеров фестиваля (станции юных техников города Волгодонска и кибер-школы «Новое поколение»). Работа этого фестивального трека завершилась ярким «химическим» шоу.

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Главной и самой массовой стала площадка ВИТИ НИЯУ МИФИ. В ее работе приняли участие 250 старшеклассников и учащихся техникума ВИТИ НИЯУ МИФИ. На этой площадке участники фестиваля познакомились с направлениями подготовки и уникальными возможностями, которыми обладает опорный вуз Ростовской АЭС, а также с будущим, которое их ждет на самой южной атомной станции и предприятиях атомной отрасли.

«В Южном федеральном округе есть единственный вуз, который является опорным для Госкорпорации «Росатом» - это ВИТИ НИЯУ МИФИ. Мы предъявляем достаточно высокие требования к абитуриентам, потому что прекрасно понимаем, какой уровень компетенции от наших выпускников ждёт работодатель — предприятия атомной отрасли. Путь в инженеры-атомщики начинается не в 11 классе, а гораздо раньше. И такие фестивали пробуждают интерес у школьников к точным наукам, современным технологиям и тем профессиям, которые востребованы в Росатоме», - отметила руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ Валентина Руденко.

Молодые работники атомной станции и бывшие выпускники ВИТИ НИЯУ МИФИ рассказали школьникам о работе, карьере, развитии на АЭС - от профессиональных навыков до науки и креативных индустрий, о чемпионатном движении AtomSkills и проектах Росатома, о возможностях творческой реализации, о спорте и отдыхе, о поддержке и помощи, которую оказывают на предприятии молодым.

Образовательный трек от специального гостя - амбассадора Росатома, медиаменеджера, атомного блогера, выпускника «Мастерской новых медиа», лектора общества «Знание» Артёма Шуварина - стал кульминацией фестиваля «Вам к нам». Артем рассказал о профессиях, которые будут востребованы в Росатоме в ближайшие 10 лет, о том, где этому учат и как строить карьеру в Росатоме. Также специальный гость фестиваля провел мастер-класс по эффективной работе в социальных сетях, ответил на многочисленные вопросы школьников и вручил самым активным и креативным из них подарки — мерч от Ростовской АЭС и из лимитированный капсульной коллекции Росатома.