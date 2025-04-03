Набиуллина: устойчивый рубль может сработать на снижение инфляции

Текущее укрепление рубля будет работать на снижение инфляции, если сохранит устойчивость. Об этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госпожа Набиуллина заявила, что ЦБ с большой осторожностью подходит к снижению ключевой ставки, учитывая опыт прошлого года.

«На последнем заседании в марте снижение даже не обсуждалось. Более того, "на столе", что называется, все еще повышение ставки, если, как это было в прошлом году, реализуются инфляционные риски»,— сказала глава ЦБ (цитата по агентству «Интерфакс»).

Вчера стало известно, что ЦБ будет добиваться возвращения инфляции к цели в 2026 году при любом развитии ситуации в экономике. В резюме обсуждения ключевой ставки отметили, что переоценка геополитических рисков участниками рынка существенно повлияла на ценовые денежно-кредитные условия. В январе-феврале инфляция снизилась и составила 9,1% годовых после 12% в последнем квартале 2024 года.

21 марта регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, но изменил «сигнал». Теперь вопрос о повышении ставки рассмотрят, если динамика снижения инфляции не будет обеспечивать достижение ее целевого показателя — 4% в год.

Подробнее — в материале «ЦБ верен ставке».