Семь человек пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ ударили по девяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 119 боеприпасов и 63 беспилотников. В результате пострадали семь человек, разрушения установлены в шести жилых объектах и десяти автомобилях. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе села Красный Хутор, Лозовое, Нечаевка, Никольское, Репное и Черемошное атаковали с помощью 15 БПЛА, два их которых сбила система ПВО. В селах Никольское и Нечаевка повреждены по одному легковому автомобилю, один из которых сгорел. В селе Лозовое получила разрушения надворная постройка, в селе Устинка пострадало частное домовладение.

Над Борисовским районом уничтожили один беспилотник. Обошлось без последствий.

В Валуйском округе по селам Борки, Двулучное, Карабаново и Шведуновка ударили с помощью пяти дронов, два из которых ликвидировали. В Двулучном повреждения установлены в частном домовладении и автомобиле, в Карабанове — в двух частных домах и двух надворных постройках.

В Волоконовском районе на хуторе Старый сбросили три взрывных устройства с БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском округе по селам Дроновка, Пороз, Сподарюшино, хутору Масычево ударили с помощью девяти боеприпасов и шести беспилотников. За сутки в муниципалитете пострадали пять мирных жителей, все они отправлены на амбулаторное лечение. Повреждены четыре транспортных средства.

Над Губкинским горокругом система ПВО уничтожила один дрон. Последствий нет.

В Краснояружском районе поселки Прилесье, Степное, села Графовка, Демидовка, Поповка и Староселье обстреляли с помощью 107 боеприпасов и 14 БПЛА, семь из которых сбили. В поселке Степное от атаки дрона по автомобилю был ранен мирный житель. Он находится в горбольнице №2 в облцентре в состоянии средней степени тяжести. Транспортное средство повреждено.

В Ракитянском районе хутор Барилов был атакован одним беспилотником. Последствий не установлено.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, поселку Первомайский, селам Белянка, Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка и хутору Марьино ударили с помощью 19 БПЛА, 14 из которых ликвидировали. В селе Муром пострадал мирный житель. Он находится в городской больнице №2 в Белгороде в состоянии средней степени тяжести. В Шебекине разрушения получили квартира в МКД, автомобиль и жилое помещение, в селе Зиборовка — легковушка.

Сутками ранее ВСУ атаковали десять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 44 боеприпасов и 27 беспилотников. В результате пострадал один человек, разрушения получили девять жилых объектов и семь машин.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова